Гол полузащитника сборной Украины помог его клубу выйти в полуфинал Кубка Греции - видео

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Шахов забил уже пять мячей в текущем розыгрыше Кубка Греции
Фото: PAOK FC / ΠAOK via Twitter

Шахов забил уже пять мячей в текущем розыгрыше Кубка Греции

Полузащитник сборной Украины и ПАОКа Евгений Шахов отметился забитым мячем в матче Кубка Греции против Атромитоса

На 30-й минуте матча Шахов обработал мяч в штрафной площади соперника после передачи пяткой и низом послал его в дальний угол ворот.

Этот гол стал для Шахова уже пятым в текущем розыгрыше Кубка Греции, в чемпионате страны он пока не забивал.

Матч закончился победой ПАОКа со счетом 3:1, которая позволила команде выйти в полуфинал национального кубка. В первом матче ПАОК обыграл Атромитос со счетом 2:0, Шахов забивал и в том матче.

Напомним, в конце прошлого года появилась информация, что Шахов может покинуть ПАОК. Полузащитник якобы недоволен малым количеством игрового времени в команде.

НВ

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