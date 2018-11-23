Гол лидера сборной Украины признали одним из лучших в туре Лиги наций - видео

Гол полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки в ворота Словакии в матче Лиги наций признали одним из лучших в заключительном туре турнира.
Гол украинского футболиста попал в топ-5 самых красивых в последнем туре Лиги наций по версии УЕФА, сообщает официальный Twitter турнира.
Евгений Коноплянка отметился в матче против сборной Словакии, в котором сборная Украины проиграла с разгромным счетом 1:4. Кроме украинца авторами лучших голов стали Харис Сеферович (Швейцария), Тимо Вернер (Германия), Энис Бардхи (Македония) и Марсель Бюхель (Лихтенштейн).
???? #NationsLeague golazos! ????????- UEFA Nations League (@UEFAEURO) 23 ноября 2018
Favourite goal? ???? pic.twitter.com/jVdgBaTwyj
Ранее Евгений Коноплянка занял второе место среди самых полезных игроков сборной Украины в 2018 году по версии статистического ресурса InStat.
Также Евгений Коноплянка стал четвертым самым популярным украинским спортсменом по количеству подписчиков в Instagram.
Журнал НВ
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