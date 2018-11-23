Гол лидера сборной Украины признали одним из лучших в туре Лиги наций - видео

Гол Коноплянки стал единственным в ворота Словакии

Гол полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки в ворота Словакии в матче Лиги наций признали одним из лучших в заключительном туре турнира.

Гол украинского футболиста попал в топ-5 самых красивых в последнем туре Лиги наций по версии УЕФА, сообщает официальный Twitter турнира.

Евгений Коноплянка отметился в матче против сборной Словакии, в котором сборная Украины проиграла с разгромным счетом 1:4. Кроме украинца авторами лучших голов стали Харис Сеферович (Швейцария), Тимо Вернер (Германия), Энис Бардхи (Македония) и Марсель Бюхель (Лихтенштейн).

Ранее Евгений Коноплянка занял второе место среди самых полезных игроков сборной Украины в 2018 году по версии статистического ресурса InStat.

Также Евгений Коноплянка стал четвертым самым популярным украинским спортсменом по количеству подписчиков в Instagram.