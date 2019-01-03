Гол лидера Динамо в Лиге Европы вошел в число мячей от совершивших прорыв игроков - видео Сегодня, 21:59 482 Цей матеріал також доступний українською Цыганков (в центре) эффектным ударом открыл счет в матче против Астаны

Гол ведущего полузащитника Динамо Виктора Цыганкова попал в подборку голов в Лиге Европы, забитых игроками, которые отметились прорывом в этом сезоне.

Официальный аккаунт турнира в Twitter включил в свою подборку мяч 21-летнего футболиста, которым тот открыл счет в киевском матче против Астаны.

Также в число голов попали результативные удары от Джовани Ло Чельсо (Бетис), Мусса Дженепо (Стандард), Кая Хаверца (Байер), Луки Йовича (Айнтрахта), Тобиаса Хайнца (Сарпсборг), Эмиля Смита Роу (Арсенал), Патрика Кутроне (Милан), Исмаила Сарра (Ренн), Рубена Лофтуса-Чика (Челси) и Лео Жаба (ПАОК).

???? Breakout stars ????



???? Lo Celso

???? Djenepo

???? Havertz

???? Jović

???? Heintz

???? Smith Rowe

???? Tsygankov

⚽️ Cutrone

???? Sarr

???? Loftus-Cheek

???? Jabá #UEL pic.twitter.com/C8T5cfDyg9 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 января 2019 г.

Недавно СМИ узнали, что Цыганковым интересуются Бавария, Тоттенхэм и Ливерпуль. Журналист Игорь Цыганык рассказал, что Динамо готово рассмотреть предложение о продаже исполнителя в случае, если за него предложат 50 млн евро.

Ранее появилась информация, что в приобретении футболиста заинтересованы английские Ливерпуль, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, испанская Барселона и немецкая Бавария, а также итальянская Рома.

В свою очередь, журналист Кирилл Крыжановский со ссылкой на свои источники сообщил, что киевский клуб готов отпустить летом 2019 года своего ведущего полузащитника.