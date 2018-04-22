Гол и ассист Коноплянки не помогли Шальке обыграть аутсайдера Бундеслиги - видео

В воскресенье, 22 апреля, состоялись два заключительных матча 31-го тура чемпионата Германии по футболу.

Шальке не смог на чужом поле обыграть абсолютного аутсайдера - Кельн. За 23 минуты на старте гельзенкирхенцы забили два мяча, и в обоих поучаствовал украинский полузащитник Евгений Коноплянка. Сначала украинец ассистировал Бреэлю Эмболо.

А на 23-й минуте Коноплянка отличился сам.

В конце первого тайма у украинца также был выход один на один с вратарем, но реализовать этот шанс он не сумел. Шальке не удержал преимущество над соперником и сыграл в этом матче вничью 2:2.

Шальке продолжает идти вторым в турнирной таблице Бундеслиги, опережая дортмундскую Боруссию на два очка.

Кельн - Шальке 2:2

Голы: Битенкур, 26, Риссе, 83 - Эмболо, 5, Коноплянка, 23

В другом матче игрового дня Аугсбург на своем поле разобрался с Майнцем.

Аугсбург - Майнц 2:0

Голы: Грегорич, 29, Финнбогасон, 90+2

Напомним, накануне в матчах чемпионата Германии разгромные победы одержали Бавария и дортмундская Боруссия.

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