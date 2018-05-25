Главред и журналист футбольного сайта из холдинга Садового уволились из-за цензуры

Главный редактор сайта Футбол 24 Александр Гапоненко и журналист Андрей Сенькив уволились из-за удаления материала руководством компании, которая входит в холдинг мэра Львова Андрея Садового.

Поясняя свой уход в Facebook, Гапоненко сообщил, что на портале появилась статья журналиста Андрея Сенькива о президенте Руха Григории Козловском, который посещает матчи своего клуба, несмотря на дисквалификацию от Федерации футбола Украины.

По словам теперь уже бывшего главреда сайта, материал был написан максимально корректно с точки зрения изложения фактов, был им вычитан, но через некоторое время исчез. Он утверждает, что ни он, ни автор не удаляли статью, а это было сделано по решению руководства компании.

"Я пытался обосновать свою позицию: материал в любом случае увидит свет, не сегодня, так завтра, не у нас, так на другом сайте. Так сейчас работает мир медиа. Но у компании и руководства свое мнение на этот счет", - добавил Гапоненко.

В свою очередь, Сенькив заявил, что у него не было никакого диалога с руководством холдинга, и он считает ненормальным писать на сайте, где ущемляется свобода слова.

"Но и так все понятно - спонсор важнее компании, чем журналистские принципы. Мне дико. Поэтому я ухожу", - написал журналист.