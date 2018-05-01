Главный тренер украинского клуба запретил игрокам общаться со СМИ, кроме одного телеканала - медиа

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Игрокам Зари запрещено общаться с прессой
Фото: ФК Заря

Игрокам Зари запрещено общаться с прессой

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб запретил своим футболистам общаться с представителями СМИ до конца сезона, сообщает Футбол 24.

Исключением является только официальный транслятор матчей луганского клуба - телеканал 2+2. Такое решение Вернидуб принял после трех кряду поражений своей команды - от Шахтера, Динамо и Ворсклы.

За два тура до конца чемпионата Заря идет на четвертом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от Ворсклы на одно очко. В последних двух турах луганчанам предстоит сыграть против Динамо и Ворсклы.

Напомним, в последнем туре Премьер-лиги Заря прервала серию поражений, на своем поле обыграв Верес со счетом 1:0.

НВ

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