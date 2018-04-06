Главный тренер Шахтера стал кандидатом на пост наставника итальянского гранда - СМИ

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека является одним из кандидатов на пост главного тренера итальянского Наполи, сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы начали искать замену нынешнему тренеру Маурицио Сарри, поскольку не могут договориться со специалистом о новом контракте. Переговоры усложняет также интерес к Сарри со стороны Челси, Тоттенхэма, Зенита и Монако.

Фонсека - не единственный кандидат на должность главного тренера Наполи. Боссы клуба с Юга Италии также рассматривают варианты с Марко Джампаоло из Сампдории и Марселино Гарсией Торалем из Валенсии.

Контракт Фонсеки с Шахтером заканчивается летом 2018 года.

На прошлой неделе Шахтер предложил новый контракт главному тренеру Паулу Фонсеке с зарплатой 9 млн евро в год, но португалец еще не определился со своим будущим.

Ранее специалист не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить португальца уже этим летом.

Ранее сообщалось, что английский Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника Шахтера Паулу Фонсеку.