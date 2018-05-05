Главный тренер Шахтера обвинил наставника Зари в симпатиях к Динамо

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека считает, что Заря проиграет Динамо в 31-м туре чемпионата Украины из-за желания ее наставника трудоустроиться в киевском клубе.

Как передает Террикон со ссылкой на канал Футбол 2 слова португальца после игры против Зари, специалист уверен, что с киевлянами луганская команда будет играть с меньшей самоотдачей.

"Уверен, что Динамо обыграет Зарю. Верю в профессионализм игроков Зари. Но я вижу, как сильно хочет их тренер работать в Динамо. Хочу, чтобы все проанализировали его высказывания после матчей с Шахтером и Динамо. Это более чем очевидно", - сказал наставник Шахтера.

Что касается своего будущего в Шахтере, Фонсека ушел от прямого ответа на этот вопрос.

"Давайте говорить о будущем, а это – следующая игра. В правильное время вы все узнаете. Сейчас мое будущее обсуждается", - добавил португалец.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Украины по футболу Шахтер одержал трудную победу над Зарей и оторвался от Динамо на пять очков за два тура до конца.