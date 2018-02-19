Главный тренер Ромы рассказал, как собирается обыгрывать Шахтер в Лиге чемпионов

Эусебио Ди Франческо назвал сильные стороны своей команды перед матчами с Шахтером

Главный тренер Ромы Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от противостояния с Шахтером в 1/8 финала Лиги чемпионов

Как сообщил специалист в интервью официальному сайту УЕФА, шансы команд в этой двухматчевой дуэли - 50 на 50. В первой игре, которая состоится в Харькове, Ди Франческо видит преимущество своей команды в техническо-тактическом аспекте, а также в предельной концентрации.

"Мы должны совершить меньше ошибок, чем Шахтер. Вспомним, что они обыграли Наполи, которые сейчас доминируют вместе с Ювентусом в Серии А. "Горняки" очень хорошо подготовлены и знают, чего хотят", - добавил рулевой Ромы.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин высказал мнение, что итальянская команда - не самый плохой вариант, который мог выпасть "Горнякам", поскольку среди их возможных соперников могли быть Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

Наставник донецкого коллектива Паулу Фонсека заявил о том, что не считает Рому слабым соперником, но убежден, что играть с ней будет удобнее, чем с другими командами.