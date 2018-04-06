Главный тренер дортмундской Боруссии рассказал о темпах восстановления Ярмоленко

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер сообщил, что очень доволен работой на тренировках украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Как сообщил специалист в интервью Ruhr Nachrichten BVB, украинец довольно быстро сумел набрать нужные позиции и уже в ближайшее воскресенье может попасть в заявку своей команды на матч чемпионата Германии против Штутгарта.

"Ярмоленко выглядит очень хорошо, мы можем взять его в воскресенье на Штутгарт", - сказал Штегер.

Ранее Ярмоленко заявил о том, что 12 марта приступил к беговой работе после перенесенного повреждения. Недавно стало известно, что игрок возобновит тренировки после травмы в апреле.

Еще на этой неделе Штегер говорил о том, что украинский полузащитник команды Андрей Ярмоленко не выйдет на поле в ближайшем матче чемпионата Германии против Штутгарта.

Перед этим наставник Боруссии Петер Штогер подчеркнул что, исполнитель сборной Украины не вернется на поле "в ближайшие недели".

В январе Боруссия сообщила, что украинский футболист пропустит несколько недель из-за травмы сухожилия, полученной в матче Бундеслиги против Фрайбурга.