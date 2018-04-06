Главный тренер дортмундской Боруссии рассказал о темпах восстановления Ярмоленко

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Петер Штегер доволен работой Андрея Ярмоленко на тренировках

Петер Штегер доволен работой Андрея Ярмоленко на тренировках

Главный тренер дортмундской Боруссии Петер Штегер сообщил, что очень доволен работой на тренировках украинского полузащитника Андрея Ярмоленко.

Как сообщил специалист в интервью Ruhr Nachrichten BVB, украинец довольно быстро сумел набрать нужные позиции и уже в ближайшее воскресенье может попасть в заявку своей команды на матч чемпионата Германии против Штутгарта.

"Ярмоленко выглядит очень хорошо, мы можем взять его в воскресенье на Штутгарт", - сказал Штегер.

Ранее Ярмоленко заявил о том, что 12 марта приступил к беговой работе после перенесенного повреждения. Недавно стало известно, что игрок возобновит тренировки после травмы в апреле.

Еще на этой неделе Штегер говорил о том, что украинский полузащитник команды Андрей Ярмоленко не выйдет на поле в ближайшем матче чемпионата Германии против Штутгарта.

Перед этим наставник Боруссии Петер Штогер подчеркнул что, исполнитель сборной Украины не вернется на поле "в ближайшие недели".

В январе Боруссия сообщила, что украинский футболист пропустит несколько недель из-за травмы сухожилия, полученной в матче Бундеслиги против Фрайбурга.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове