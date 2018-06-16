Главный селекционер португальского гранда получил работу в Шахтере

Боту (слева) заключил с Шахтером контракт на два года

Шахтер объявил о том, что главный скаут португальской Бенфики Жозе Боту возглавил селекционную службу чемпиона Украины.

Как сообщает официальный сайт донецкого клуба, функционер заключил контракт на два года и с 1 июля станет директором департамента селекции "Горняков".

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, среди задач, которые ставятся перед Боту - поиск талантливых игроков, не меняя при этом ориентацию на бразильский вектор.

"Последние десять лет он возглавлял службу скаутов Бенфики, был в основе создания скаутинга лиссабонской команды, и результаты его работы мы прекрасно видим. За последние несколько лет клуб продал футболистов на полмиллиарда евро, что прежде всего говорит о качественных инвестициях", - отметил Палкин.

В свою очередь, Боту заявил, что ему приятно присоединиться к Шахтеру, и он считает этот шаг серьезным вызовом для себя. Скаут признался, что знает о донецком клубе практически все, а также заверил, что главное для него - помочь команде завоевывать титулы и с каждым годом прогрессировать.

Ранее сообщалось, что чемпион Украины получит нового главу селекционной службы Жозе Боту после его ухода из Бенфики.