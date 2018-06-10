10 июня 2018, воскресенье

Главный селекционер одной из лучших команд Португалии перешел в Шахтер - СМИ

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В услугах Жозе Боту ещё раньше был заинтересован наставник Шахтера Паулу Фонсека -СМИ
фото: José Boto via Facebook

В услугах Жозе Боту ещё раньше был заинтересован наставник Шахтера Паулу Фонсека -СМИ

В ближайшее время донецкий Шахтер получит нового работника в селекционную службу. Им может стать опытный главный скаут португальской Бенфики Жозе Боту, сообщает Maisfutebol.

Руководитель селекционной службы португальской команды покинул клуб после 10-ти лет работы. В своём профиле в Instagram он уже попрощался с лиссабонским клубом и поблагодарил за плодотворное сотрудничество.

По информации СМИ, нового места работы Боту еще не сообщил, но на портале отмечают, что в услугах этого селекционера еще раньше был заинтересован наставник Шахтера Паулу Фонсека. Поэтому, предполагают на сайте, Жозе и у горняков возглавит отдел селекции.

Ранее стало известно, что Шахтер попрощался с Бернардом и форвардом Факундо Феррейрой.

Также команду покинул ведущий полузащитник бразилец Фред.

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