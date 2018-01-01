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Главные тренеры Шахтера и Олимпика поссорились после матча - видео

Вчера, 21:49
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Матч Шахтер - Олимпик закончился скандалом и конфликтом главных тренеров

Фото: ФК Шахтер

После матча 17-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Олимпиком произошел конфликт главных тренеров команд Паулу Фонсеки и Вячеслава Шевчука.

Видео появилось в Youtube-канале Footboom. Оба тренера эмоционально общались через переводчика Фонсеки. Шевчук жаловался на ассистента португальского тренера, который оскорблял тренеров Олимпика, а Фонсека заявил, что в футбол играла только его команда, а Олимпик слишком сильно ушел в защиту.

Напомним, Шахтер на последних секундах спас ничью в матче 17-го тура чемпионата Украины против Олимпика. Как показал повтор, тот гол был забит из офсайда. Шевчук после этого поругался с судьями и был удален с поля.

Теги:   Паулу Фонсека ФК Олимпик ФК Шахтер Премьер-лига Украины Футбол

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