Главные тренеры Шахтера и Олимпика поссорились после матча - видео Вчера, 21:49 296 Цей матеріал також доступний українською Матч Шахтер - Олимпик закончился скандалом и конфликтом главных тренеров Фото: ФК Шахтер

После матча 17-го тура чемпионата Украины между Шахтером и Олимпиком произошел конфликт главных тренеров команд Паулу Фонсеки и Вячеслава Шевчука.

Видео появилось в Youtube-канале Footboom. Оба тренера эмоционально общались через переводчика Фонсеки. Шевчук жаловался на ассистента португальского тренера, который оскорблял тренеров Олимпика, а Фонсека заявил, что в футбол играла только его команда, а Олимпик слишком сильно ушел в защиту.

Напомним, Шахтер на последних секундах спас ничью в матче 17-го тура чемпионата Украины против Олимпика. Как показал повтор, тот гол был забит из офсайда. Шевчук после этого поругался с судьями и был удален с поля.