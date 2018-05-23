Глава ФФУ рассказал о наказании для клубов, вовлеченных в скандал с договорными матчами

Павелко заявил, что спецоперация по борьбе с договорными матчами – это только первый шаг

Глава ФФУ Андрей Павелко заявил, что каждого фигуранта масштабного скандала с договорными матчами рассмотрят отдельно, после чего будет вынесено наказание.

По мнению Павелко, наказание для фигурантов дела не может быть равным, сообщает Tribuna.

"Есть уже первые результаты и информация о командах и арбитрах. Видел комментарии журналистов об оценке вовлеченности. Я согласен, что степень у команд разная. Пока сложно оценить ответственность клубов, позже будет отдельное расследование, результаты которого мы передадим в КЭЧИ, а КДК примет решение", - отметил глава ФФУ.

Он также назвал спецоперацию МВД " беспрецедентным расследованием в истории украинского футбола".

"Мы проводили эту операцию долгое время, но не могли разглашать, чтобы никого не спугнуть. Это только первый шаг, мы продолжаем работать", - добавил Павелко.

Накануне разгорелся крупнейший коррупционный скандал в истории украинского футбола. 35 футбольных клубов из четырех лиг – а это 67% всех профессиональных команд Украины – оказались вовлечены в организацию договорных матчей с заведомо фиксированным результатом.