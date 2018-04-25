Глава Федерации футбола Украины о Суркисах: Они уже одалживают деньги на содержание Динамо у многих олигархов

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко заявил о том, что владельцы Динамо братья Суркисы одалживают деньги на содержание Динамо у многих олигархов.

В интервью MatchDay функционер выразил убеждение, что проблемы, которые сейчас переживает киевский клуб, связаны с его менеджментом.

"Знаю, к примеру, что сейчас нынешние хозяева Динамо уже одалживают деньги на содержание клуба у многих олигархов и при этом не торопятся их отдавать", - добавил Павелко.

Вместе с тем, президент ФФУ обвинил братьев Суркисов в том, что при этом у них находятся средства на "заказные" материалы против него самого и его организации.

"Так, может, с таким проблемами логично и правильно будет просто отдать клуб в хорошие руки? Вам же он в свое время достался бесплатно, вы его столько лет использовали в своих целях. Так поступите честно в сложной ситуации. Динамо было до Суркисов, уверен, Динамо будет и после Суркисов — и обязательно вернет былую славу", - считает Павелко.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывший владелец Металлиста Александр Ярославский собирается финансировать Динамо. Сам экс-собственник харьковского клуба опроверг эту информацию.