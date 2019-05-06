Хетафе приблизился к Лиге чемпионов, Реал победил Вильярреал. Результаты матчей чемпионата Испании Сегодня, 01:32 24 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Juan Medina Реал отстает от Атлетико на шесть очков REUTERS/Juan Medina

Состоялись пять матчей 36 тура чемпионата Испании.

Хетафе победил Жирону 2:0 и закрепился на четвертом месте Примеры, которое позволяет в следующем сезоне квалифицироваться в групповой турнир Лиги чемпионов. Хетафе опережает ближайшего преследователя Валенсию на три очка.

Мадридский Реал победил Вильярреал со счетом 3:2, прервав двухматчевую безпобедную серию. "Сливочные" набрали 68 очков и на шесть баллов отстают от Атлетико, который идет на втором месте.

Хетафе - Жирона - 2:0

Голы: Молина, 16, Анхель, 77

Удаление: Гарсия, 69 (Жирона)

Эйбар - Бетис - 1:0

Гол: Котэ, 45+1

Реал - Вильярреал - 3:2

Голы: М. Диас, 2, 49, Морено, 11 - Вальехо, 40, Хауме Коста, 90

Вальядолид - Атлетик - 1:0

Гол: Рубио, 21

Уэска - Валенсия - 2:6

Голы: Меллеро, 66, Гальяр, 90+2 (пен) - Васс, 2, Родриго, 6, 51, Мина, 20, 32, Ечеита, 41 (авт)

Турнирная таблица

Накануне Барселона дублирующим составом проиграла Сельте 0:2, а Атлетико потерпел разгромное поражение от Эспаньола 0:3.

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