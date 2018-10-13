Нидерланды разгромили Германию, Гибралтар одержал первую победу в истории. Результаты матчей Лиги наций - видео

Состоялись восемь матчей Лиги наций.

В центральном матче дня Нидерланды на своем поле нанесли разгромное поражение Германии. Хозяева открыли счет на 30-й минуте матча - Бабел после розыгрыша углового пробил в перекладину, а защитник Ливерпуля ван Дейк умело сыграл на добивании.

В конце матча Нидерланды поймали Германию на контратаке. Промес отдал точную передачу на Депая, который успел остановить мяч, прицелиться и пробить точно в цель. Точку в матче поставил Вейналдум, который разобрался с защитниками и пробил мимо голкипера. Нидерланды одержали первую победу в своей группе, отправив Германию на последнее место, у которой в активе лишь одна ничья. Лидирует в группе сборная Франции.

В матче Лиги В Ирландия и Дания голов не забивали. В Лиге С Норвегия минимально победила Словению, а Болгария победила Кипр, возглавив группу с 9-ю очками.

Первую победу в своей истории одержала сборная Гибралтара, неожиданно на выезде победив команду Армении - 0:1. Кроме Гибралтара победу в Лиге D одержали сборные Грузии и Македонии, а Латвия разошлась миром с Казахстаном.

Нидерланды - Германия - 3:0

Голы: Ван Дейк, 30 Депай, 87, Вейналдум, 90+3

Нидерланды: Силлессен - Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд - де Рон, Вейналдум, де Йонг (Аке, 77) - Бергвейн (Груневельд, 68), Депай, Бабел (Промес, 68).

Германия: Нойер - Гинтер, Боатенг, Хуммельс, Хектор - Киммих - Мюллер (Сане, 57), Джан (Дракслер, 58), Кроос, Вернер - Ут (Брандт, 68).

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Ирландия - Дания - 0:0

Норвегия - Словения - 1:0

Гол: Сельнес, 45+5

Обзор матча

Грузия - Андорра - 3:0

Голы: Вако, 33, 84, Канкава, 90+5

Удаление: Виейра, 90 (Андорра)

Обзор матча

Латвия - Казахстан - 1:1

Голы: Карашкаускас, 40 - Зийнутдинов, 16

Обзор матча

Армения - Гибралтар - 0:1

Гол: Чиполлино, 50 (пен)

Обзор матча

Македония - Лихтенштейн - 4:1

Голы: Трайковски, 10, 30, Пандев, 36, Алиоски, 67 - Илдиз, 37

Лига А

Лига В

Лига С

Лига D

Таблица сайта Myscore.com.ua

Ранее сборная Чехии, с которой 16 октября сыграет сборная Украины на выезде победила Словакию со счетом 1:2 в матче второго тура Лиги наций.

Накануне Англия не смогла победить Хорватию - 0:0, а Швейцария проиграла Бельгии со счетом 1:2.

НВ