Германия на вершине. Все призеры Олимпиады-2018 за 11 февраля и медальный зачет

26 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Арнд Пайффер принес Германии третье золото Олимпийских игр-2018

Арнд Пайффер принес Германии третье золото Олимпийских игр-2018

НВ представляет имена всех медалистов Олимпийских игр-2018 по итогам минувшего дня соревнований 11 февраля.

Сноуборд. Мужчины. Слоупстайл

1. Редмонд Джерард (США)
2. Максанс Парро (Канада)
3. Марк Макморрис (Канада)

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон

1. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
3. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м

1. Свен Крамер (Голландия)
2. Тед-Ян Блумен (Канада)
3. Сверре Лунде Педерсен (Норвегия)

Санный спорт. Мужчины. Одиночки

1. Давид Гляйршер (Австрия)
2. Крис Маздзер (США)
3. Йоханнес Людвиг (Германия)

Биатлон. Мужчины. Спринт

1. Арнд Пайффер (Германия)
2. Михал Крчмарж (Чехия)
3. Доминик Виндиш (Италия)

Фристайл. Женщины. Могул

1. Перрин Лаффон (Франция)
2. Жюстин Дюфур-Лапуант (Канада) 
3. Юлия Галышева (Казахстан) 

В общем медальном зачете продолжает лидировать команда Германии, атлеты которой завоевали три золотые медали. Нидерланды в общем количестве имеют больше наград, но высшей пробы - только две. На третьем месте располагается команда Норвегии.

Медали олимпийских команд

Таблица сайта pyeongchang2018.com

Напомним, после первого медального дня Олимпийских игр в Пхенчхане команда Германии захватила лидерство в общем зачете, выиграв золото в биатлоне и прыжках с трамплина.

НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове