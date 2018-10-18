Генеральный директор Зари выступил против футболистов-геев в команде

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов-геев.

В интервью Football Hub функционер отметил, что не допустит появления таких игроков в клубе. Он также добавил, что против поцелуев мужчин.

"Это для меня неприемлемо, однозначно", - заявил Рафаилов.

Генеральный директор Зари также выступил против гей-пропаганды, не уточнив, что именно имеет в виду, но оговорился, что не призывает никого убивать или сажать.

В 2016 году Рафаилов остался недоволен посещением Манчестера на матч Лиги Европы против местного Юнайтед из-за "гомосексуалистов и бомжей".

"Дико для меня было видеть то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Потому всем нашим "евроинтеграторам" предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города", - заявил тогда функционер луганского клуба.