18 октября 2018, четверг

Генеральный директор Зари выступил против футболистов-геев в команде

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Рафаилов заявил, что допустит появления игроков-геев в Заре
Фото: ФК Заря

Рафаилов заявил, что допустит появления игроков-геев в Заре

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов заявил о том, что не допустит в команде футболистов-геев.

В интервью Football Hub функционер отметил, что не допустит появления таких игроков в клубе. Он также добавил, что против поцелуев мужчин.

"Это для меня неприемлемо, однозначно", - заявил Рафаилов.

Генеральный директор Зари также выступил против гей-пропаганды, не уточнив, что именно имеет в виду, но оговорился, что не призывает никого убивать или сажать.

В 2016 году Рафаилов остался недоволен посещением Манчестера на матч Лиги Европы против местного Юнайтед из-за "гомосексуалистов и бомжей".

"Дико для меня было видеть то, как по улицам ходят и целуются мужчины. Потому всем нашим "евроинтеграторам" предложил бы 20 раз подумать. Мне бы хотелось, чтобы мои внуки, выходя на улицу, не видели целующихся мужчин и бомжей, спящих в центре города", - заявил тогда функционер луганского клуба.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове