Шахтер прокомментировал переход своего лидера в МЮ

Гендиректор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход бразильца Фреда в Манчестер Юнайтед.

На своей странице в Facebook он написал, что руководство клуба полностью довольно условиям контракта с "красными дьяволами". Также руководитель дончан поблагодарил Фреда за годы, проведенные в Шахтере, и за трофеи, которые он помог выиграть команде. Отметил функционер донецкого клуба, что согласно договоренности не может раскрыть финансовые детали сделки.

"Мы все должны радоваться, что клуб и украинский футбол воспитал еще одного игрока мирового класса", - подытожил Палкин.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед объявил о подписании лидера Шахтера. По информации Transfermarkt , Фред обошелся МЮ в 59 млн евро.

До этого медиа узнали , что футболист донецкой команды посетил базу Манчестер Юнайтед для медосмотра перед своим переходом.