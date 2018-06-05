06 июня 2018, среда

Шахтер прокомментировал переход своего лидера в МЮ

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Согласно договоренности Шахтер не может раскрыть финансовые детали сделки.

Согласно договоренности Шахтер не может раскрыть финансовые детали сделки.

Гендиректор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал переход бразильца Фреда в Манчестер Юнайтед.

На своей странице в Facebook он написал, что руководство клуба полностью довольно условиям контракта с "красными дьяволами". Также руководитель дончан поблагодарил Фреда за годы, проведенные в Шахтере, и за трофеи, которые он помог выиграть команде. Отметил функционер донецкого клуба, что согласно договоренности не может раскрыть финансовые детали сделки.

"Мы все должны радоваться, что клуб и украинский футбол воспитал еще одного игрока мирового класса", - подытожил Палкин.

Ранее стало известно, что Манчестер Юнайтед объявил о подписании лидера Шахтера. По информации Transfermarkt , Фред обошелся МЮ в 59 млн евро.

До этого медиа узнали , что футболист донецкой команды посетил базу Манчестер Юнайтед для медосмотра перед своим переходом.

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