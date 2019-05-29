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Хацкевич уйдет из Динамо — СМИ

Сегодня, 19:06
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Хацкевич уйдет из Динамо — СМИ - фото

ФК Динамо via Facebook

Динамо не будет продлевать контракт с Хацкевичем — медиа

Динамо расстанется с наставником команды Александром Хацкевичем по завершении нынешнего сезона, сообщает Главред.

По информации издания, с большой долей вероятности киевский клуб не станет продлевать соглашение с белорусским специалистом, а 31 мая у коллектива будет новый наставник.

Как отмечает медиа со ссылкой на источник, футболисты команды поделились на группы, где одни поддерживают нынешнего рулевого, а другие выступают против него.

По его данным, наиболее вероятным кандидатом Динамо видит Рауля Рианчо, который ранее работал в тренерском штабе коллектива, а также в сборной Украины.

«Назначение Рауля Рианчо — это спасение для клуба в данной ситуации. Он хорошо знаком с многими игроками Динамо и знает все методы работы. Думаю, он и возглавит клуб», — указывает источник.

Недавно президент Динамо Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб обсуждает с иностранными тренерами возможность их назначения наставником команды. По его словам, он планирует поговорить с Хацкевичем, и если тот убедит его в том, что может бороться за трофеи в следующем сезоне, то останется наставником.

Теги:   Премьер-лига Украины Александр Хацкевич ФК Динамо (Киев) Футбол

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