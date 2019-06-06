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Хацкевич подписал новый контракт с Динамо

Вчера, 18:55
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Хацкевич подписал новый контракт с Динамо - фото

ФК Динамо via Twitter

Соглашение Хацкевича рассчитано на два года

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич подписал с клубом новый контракт.

Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт Динамо.

Белорусский специалист возглавил Динамо в июне 2017 года. В 2018 году Хацкевич во главе киевского клуба завоевал Суперкубок Украины.

В общем под руководством Хацкевича Динамо провело 100 матчей, в которых одержало 60 побед, 24 раза сыграло вничью и 16 раз проиграло.

«В новом сезоне задачи стоят однозначные — попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок, потому что Динамо уже три сезона не выигрывает титулы. Надеюсь, что те игроки, которым Хацкевич доверял, отблагодарят ему», — прокомментировал соглашение президент Динамо Игорь Суркис.

Хацкевич в свою очередь также заявил, что задачи у команды максимальные.

«Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные — вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины», — заявил Хацкевич.

Накануне сообщалось, что Хацкевич останется главным тренером Динамо.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис опроверг информацию о том, что клуб обсуждает с иностранными тренерами возможность их назначения наставником команды.

Теги:   Игорь Суркис Александр Хацкевич ФК Динамо (Киев)

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