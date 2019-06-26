За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции Сегодня, 03:25 33 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Umit Bektas Клубы уже договорились о переходе Гризманна два месяца назад — медиа REUTERS/Umit Bektas

Барселона приобретет звездного нападающего Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна после 1 июля, сообщает The Telegraph.



По информации авторитетного издания, именно в этот день вступает в силу пункт контракта игрока о 120 млн евро, которых достаточно для его покупки у Атлетико.

Как отмечает медиа, клубы уже договорились по поводу трансфера еще два месяца назад, но из-за ситуации с пунктом приобретения футболиста сделка была отложена.

На днях СМИ узнали, что Барселона намерена не только вернуть из ПСЖ Неймара, но и приобрести Антуана Гризманна.

Исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявлял о том, что лидер атак команды уходит в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Гризманн выразил желание перейти в Барселону.

