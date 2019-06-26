Оксана Скиталинская
Еда забытых предков. Почему необходимо есть ягоды
Катерина Венжик
Почему на новой купюре 1000 грн появится Вернадский
Джон Эндрюс
Кому выгоден конфликт США и Ирана?
Тарас Березовец
Страсбургский позор
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции

Сегодня, 03:25
33
Цей матеріал також доступний українською
За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции - фото

REUTERS/Umit Bektas

Клубы уже договорились о переходе Гризманна два месяца назад — медиа

Барселона приобретет звездного нападающего Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна после 1 июля, сообщает The Telegraph.

По информации авторитетного издания, именно в этот день вступает в силу пункт контракта игрока о 120 млн евро, которых достаточно для его покупки у Атлетико.

Как отмечает медиа, клубы уже договорились по поводу трансфера еще два месяца назад, но из-за ситуации с пунктом приобретения футболиста сделка была отложена.

Читайте также:
 Неймар согласился на все условия для возвращения в Барселону — СМИ

На днях СМИ узнали, что Барселона намерена не только вернуть из ПСЖ Неймара, но и приобрести Антуана Гризманна.

Исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявлял о том, что лидер атак команды уходит в каталонский клуб.

Ранее сообщалось, что Гризманн выразил желание перейти в Барселону.

Теги:   Трансферы Антуан Гризманн Атлетико (Мадрид) ФК Барселона Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:08

img
Динамо договорилось о подписании полузащитника сборной Украины — медиа
2334
Футбол

24 июня, 23:14

img
Фонсека попросил Рому приобрести защитника Шахтера — СМИ
1773
Футбол

24 июня, 21:59

img
Никто не звонит. Полузащитник сборной Украины прокомментировал слухи о переходе в Динамо
1334

Главное

Геополитика

Вчера, 13:29

img
Кремль отреагировал на возвращение России в ПАСЕ
Футбол

Сегодня, 03:25

img
За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции
Страны

Вчера, 15:46

img
Имя нового премьер-министра Британии официально объявят 23 июля