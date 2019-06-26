За 120 млн евро. СМИ узнали, когда Барселона купит звезду сборной Франции
Барселона приобретет звездного нападающего Атлетико и сборной Франции Антуана Гризманна после 1 июля, сообщает The Telegraph.
По информации авторитетного издания, именно в этот день вступает в силу пункт контракта игрока о 120 млн евро, которых достаточно для его покупки у Атлетико.
Как отмечает медиа, клубы уже договорились по поводу трансфера еще два месяца назад, но из-за ситуации с пунктом приобретения футболиста сделка была отложена.
На днях СМИ узнали, что Барселона намерена не только вернуть из ПСЖ Неймара, но и приобрести Антуана Гризманна.
Исполнительный директор Атлетико Мигель Анхель Хиль Марин заявлял о том, что лидер атак команды уходит в каталонский клуб.
Ранее сообщалось, что Гризманн выразил желание перейти в Барселону.