Бразильский клуб положил глаз на полузащитника сборной Украины — СМИ Сегодня, 20:59 12 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Марлос может покинуть Шахтер этим летом — СМИ ФК Шахтер

Бразильский Гремио заинтересовался ключевым полузащитником Шахтера и сборной Украины Марлосом, сообщает FOX Sports со ссылкой на газету A Bola.



По информации издания, клуб видит в 31-летнем футболисте потенциальную замену Эвертону, который может уйти по завершении Кубка Южной Америки.

Как отмечает медиа, помимо Марлоса бразильская сторона также рассматривает экс-полузащитника Днепра Жулиано из Аль-Насра (Саудовская Аравия) и Франко Серви из Бенфики (Португалия).

Недавно СМИ узнали, что полузащитники Шахтера Марлос и Марикиньос Сиприано попали в сферу интересов итальянского Удинезе.

В ноябре 2018-го года первый подписал с донецким клубом новый трехлетний контракт — до конца 2021-го года.

Маркиньос Сиприано перешел в Шахтер в июле прошлого года, подписав с «Горняками» пятилетнее соглашение.