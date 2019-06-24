Бразильский клуб положил глаз на полузащитника сборной Украины — СМИ
Бразильский Гремио заинтересовался ключевым полузащитником Шахтера и сборной Украины Марлосом, сообщает FOX Sports со ссылкой на газету A Bola.
По информации издания, клуб видит в 31-летнем футболисте потенциальную замену Эвертону, который может уйти по завершении Кубка Южной Америки.
Как отмечает медиа, помимо Марлоса бразильская сторона также рассматривает экс-полузащитника Днепра Жулиано из Аль-Насра (Саудовская Аравия) и Франко Серви из Бенфики (Португалия).
Недавно СМИ узнали, что полузащитники Шахтера Марлос и Марикиньос Сиприано попали в сферу интересов итальянского Удинезе.
В ноябре 2018-го года первый подписал с донецким клубом новый трехлетний контракт — до конца 2021-го года.
Маркиньос Сиприано перешел в Шахтер в июле прошлого года, подписав с «Горняками» пятилетнее соглашение.