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Бразильский клуб положил глаз на полузащитника сборной Украины — СМИ

Сегодня, 20:59
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Бразильский клуб положил глаз на полузащитника сборной Украины — СМИ - фото

ФК Шахтер

Марлос может покинуть Шахтер этим летом — СМИ

Бразильский Гремио заинтересовался ключевым полузащитником Шахтера и сборной Украины Марлосом, сообщает FOX Sports со ссылкой на газету A Bola.

По информации издания, клуб видит в 31-летнем футболисте потенциальную замену Эвертону, который может уйти по завершении Кубка Южной Америки.

Как отмечает медиа, помимо Марлоса бразильская сторона также рассматривает экс-полузащитника Днепра Жулиано из Аль-Насра (Саудовская Аравия) и Франко Серви из Бенфики (Португалия).

Недавно СМИ узнали, что полузащитники Шахтера Марлос и Марикиньос Сиприано попали в сферу интересов итальянского Удинезе.

В ноябре 2018-го года первый подписал с донецким клубом новый трехлетний контракт — до конца 2021-го года.

Маркиньос Сиприано перешел в Шахтер в июле прошлого года, подписав с «Горняками» пятилетнее соглашение.

Теги:   Трансферы Сборная Украины Марлос ФК Шахтер Футбол

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