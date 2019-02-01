Горячая картофелина. Экс-наставник Ювентуса и Челси объяснил, почему осенью отказался возглавить Реал Сегодня, 18:51 141 Цей матеріал також доступний українською EPA Конте не собирается возвращаться к работе до лета EPA

Бывший рулевой Ювентуса и Челси Антонио Конте рассказал, почему минувшей осенью отверг предложение Реала стать главным тренером команды.



В комментарии La Gazzetta dello Sport итальянский специалист отметил, что у него действительно была возможность возглавить мадридский коллектив, но он предпочитает работать с командой с начала сезона.

"Кроме того, Реал был словно горячая картофелина. Поэтому лучше было не соглашаться... Мое будущее? До лета вы меня нигде не увидите", - добавил Конте.

В октябре Реал отправил в оставку теперь уже бывшего рулевого Хулена Лопетеги. Новым главным тренером мадридцев должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси, но в процессе переговоров его назначение усложнилось.

Позже сообщалось, что Конте отказался от идеи стать новым рулевым "Сливочных", поскольку посчитал нынешний проект команды не для него.

Вместо итальянца Реал на временной основе возглавил Сантьяго Солари, который в ноябре стал наставником на полноценной основе, подписав контракт до лета 2021-го года.