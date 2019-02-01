Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Горячая картофелина. Экс-наставник Ювентуса и Челси объяснил, почему осенью отказался возглавить Реал

Сегодня, 18:51
141
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Конте не собирается возвращаться к работе до лета

Бывший рулевой Ювентуса и Челси Антонио Конте рассказал, почему минувшей осенью отверг предложение Реала стать главным тренером команды.

В комментарии La Gazzetta dello Sport итальянский специалист отметил, что у него действительно была возможность возглавить мадридский коллектив, но он предпочитает работать с командой с начала сезона.

"Кроме того, Реал был словно горячая картофелина. Поэтому лучше было не соглашаться... Мое будущее? До лета вы меня нигде не увидите", - добавил Конте.

В октябре Реал отправил в оставку теперь уже бывшего рулевого Хулена Лопетеги. Новым главным тренером мадридцев должен был стать экс-наставник Ювентуса и Челси, но в процессе переговоров его назначение усложнилось.

Позже сообщалось, что Конте отказался от идеи стать новым рулевым "Сливочных", поскольку посчитал нынешний проект команды не для него.

Вместо итальянца Реал на временной основе возглавил Сантьяго Солари, который в ноябре стал наставником на полноценной основе, подписав контракт до лета 2021-го года. 

Теги:   Антонио Конте ФК Реал Мадрид Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

Вчера, 15:15

article_img
Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео
3904
Футбол

Сегодня, 00:59

article_img
Экс-игрока Динамо обвинили в очередном избиении бывшей жены - видео
3282
Футбол

30 января, 22:08

article_img
Во Франции нашли обломки пропавшего самолета с футболистом
2818

Главное

Геополитика

Сегодня, 12:41

article_img
Россия ускорила развертывание ракет, нарушающих договор с США – WSJ
Геополитика

Сегодня, 21:10

article_img
Трамп заявил о готовности заключить новый договор о контроле над вооружениями
Мнения

Сегодня, 20:58

article_img
1 февраля: Конец ракетного договора

Выбор редакции

Искусство

Сегодня, 14:22

article_img
Сила воли или сила привычки? 5 книг о власти над собой
События

Сегодня, 14:02

article_img
По Гоголю. Ревизоры, несуществующие "души" и другие подробности скандала вокруг увольнения главы UA:Першого
Саме там

Вчера, 21:33

article_img
Полстолетия безумия. Темное прошлое и тревожное настоящее психиатрической больницы в Днепре - репортаж НВ