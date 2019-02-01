Иван Яковина
1 февраля: Конец ракетного договора
Томас Фридман
Глубокие темные воды. Куда ныряет мир
Ричард Хаас
Афганские мучения американцев
Андрей Смирнов
Крестный ход президента подвел Аласанию
Спецтема: Выборы президента Украины

Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити - видео

Вчера, 21:38
2078
Цей матеріал також доступний українською

EPA

Зинченко забил гол-красавец в ворота Бертона

Гол украинского полузащитника Александра Зинченко номинирован на звание лучшего в Манчестер Сити за январь.

Манчестер Сити в своем аккаунте в Twitter устроил голосования на автора лучшего гола месяца.

Игрок сборной Украины попал в номинацию благодаря голу-красавцу в девятку ворот Бертона в матче полуфинала Кубка английской лиги, который завершился победой "горожан" 9:0.

Кроме Зинченко на звание лучшего гола претендуют Лерой Сане, который отметился в воротах Ливерпуля, Кевина де Брюйне, который расписался в воротах Бернли, и забитый мяч футболистки Манчестер Сити Лауры Хемп в матче с Вест Хэмом.

На данный момент Зинченко набрал 24 процента голосов и уступает только Лерою Сане, за которого проголосовали 51 процент болельщиков.

Гол Зинченко в ворота Бертона в полуфинальном матче Кубка английской лиги стал для украинца первым в составе Манчестер Сити.

Теги:   Английская Премьер-лига Футбол Манчестер Сити Александр Зинченко

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП 3

Футбол

31 января, 15:15

article_img
Украинский полузащитник драматично вывел бельгийский клуб в финал кубка страны - видео
4003
Футбол

Вчера, 00:59

article_img
Экс-игрока Динамо обвинили в очередном избиении бывшей жены - видео
3328
Футбол

Вчера, 21:38

article_img
Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити - видео
2077

Главное

События

Вчера, 19:11

article_img
Путешествие на Луну, беседа о гипнозе и Игорь Кондратюк о политике. 5 лучших подкастов недели - выбор редакции
Финансы

Вчера, 07:55

article_img
Курс валют от НБУ: доллар немного подешевел, а евро - подорожал
Политика

Вчера, 20:50

article_img
“Это иррационально". Ирина Фриз о том, почему избиратель должен верить Порошенко

Выбор редакции

События

Вчера, 19:11

article_img
Путешествие на Луну, беседа о гипнозе и Игорь Кондратюк о политике. 5 лучших подкастов недели - выбор редакции
Инновации

Вчера, 20:00

article_img
Назло врагу. Джефф Безос поможет построить космический интернет конкурентам Илона Маска
Авто

Вчера, 12:31

article_img
Почти не врут. Tesla назвала Model 3 самым продаваемым премиальным авто в США