Гол Зинченко претендует на звание лучшего в Манчестер Сити - видео Вчера, 21:38 2078 Цей матеріал також доступний українською EPA Зинченко забил гол-красавец в ворота Бертона EPA

Гол украинского полузащитника Александра Зинченко номинирован на звание лучшего в Манчестер Сити за январь.

Манчестер Сити в своем аккаунте в Twitter устроил голосования на автора лучшего гола месяца.

Игрок сборной Украины попал в номинацию благодаря голу-красавцу в девятку ворот Бертона в матче полуфинала Кубка английской лиги, который завершился победой "горожан" 9:0.



Кроме Зинченко на звание лучшего гола претендуют Лерой Сане, который отметился в воротах Ливерпуля, Кевина де Брюйне, который расписался в воротах Бернли, и забитый мяч футболистки Манчестер Сити Лауры Хемп в матче с Вест Хэмом.

Four blockbusting strikes, but which is your @NISSAN Goal of the Month for January? ⚽️



🔵 #mancity — Manchester City (@ManCity) 1 февраля 2019 г.

На данный момент Зинченко набрал 24 процента голосов и уступает только Лерою Сане, за которого проголосовали 51 процент болельщиков.

Гол Зинченко в ворота Бертона в полуфинальном матче Кубка английской лиги стал для украинца первым в составе Манчестер Сити.