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Главный тренер Динамо рассказал, чем отличаются украинцы и белорусы

Сегодня, 18:59
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Главный тренер Динамо рассказал, чем отличаются украинцы и белорусы - фото

ФК Динамо

Хацкевич не сказал, кому симпатизировал на президентских выборах в Украине

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, чем отличаются украинцы от его соотечественников - белорусов.

По словам белорусского наставника киевского клуба менталитет двух народов похож, но украинцы более целенаправленные и наглые, сообщает Прессбол.

"Этого, кстати, не хватает белорусским спортсменам", - сказал Хацкевич.

Также Хацкевич ушел от ответа на вопрос, кого он поддержал на выборах президента Украины, заявив, что он гражданин Беларуси.

"Народ делает свой выбор. Не знаю, как это будет выглядеть, но несколько веселее, это точно", - заявил наставник Динамо.

Хацкевич возглавил киевское Динамо в июне 2017 года, подписав двухлетний контракт.

Теги:   Футбол Александр Хацкевич ФК Динамо (Киев)

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