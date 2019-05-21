Когда и где смотреть матч Шахтер — Динамо Сегодня, 18:24 688 Цей матеріал також доступний українською ФК Шахтер Шахтер сыграет против Динамо в ранге чемпиона ФК Шахтер

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча 30-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.

Поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер — Динамо начнется завтра, 22 мая, в 19.30 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18.30.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

— уже стал досрочно чемпионом Украины в 29-м туре;

— выиграл пять предыдущих поединков и не проиграл 15 кряду (одна ничья) во всех турнирах;

— в предыдущей игре победил Зарю (1:0);

— не сможет рассчитывать на основного полузащитника Тараса Степаненко (дисквалификация).

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

— занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на 11 очков;

— не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах, одержав три победы в этой серии;

— в предыдущей игре победило Мариуполь (2:1);

— не сможет рассчитывать на нападающего Назария Русина (дисквалификация);

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Антонио, Патрик — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес

Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Сидорчук — Цыганков, Шепелев, Шапаренко, де Пена — Беседин

НВ