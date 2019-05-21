Когда и где смотреть матч Шахтер — Динамо
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча 30-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.
Поединок 30-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер — Динамо начнется завтра, 22 мая, в 19.30 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18.30.
Что нужно знать про Шахтер накануне матча:
— уже стал досрочно чемпионом Украины в 29-м туре;
— выиграл пять предыдущих поединков и не проиграл 15 кряду (одна ничья) во всех турнирах;
— в предыдущей игре победил Зарю (1:0);
— не сможет рассчитывать на основного полузащитника Тараса Степаненко (дисквалификация).
Что нужно знать про Динамо накануне матча:
— занимает второе место в Премьер-лиге, отставая от Шахтера на 11 очков;
— не знает поражений шесть поединков кряду во всех турнирах, одержав три победы в этой серии;
— в предыдущей игре победило Мариуполь (2:1);
— не сможет рассчитывать на нападающего Назария Русина (дисквалификация);
Ориентировочные составы:
Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Антонио, Патрик — Тете, Коваленко, Тайсон — Мораес
Динамо: Бущан — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Сидорчук — Цыганков, Шепелев, Шапаренко, де Пена — Беседин
НВ