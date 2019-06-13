Когда и где смотреть финал молодежного чемпионата мира Украина — Южная Корея
НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финального матча молодежного чемпионата мира между сборными Украины и Южной Кореи.
Поединок финала молодежного ЧМ (u20) Украина — Южная Корея начнется 15 июня, в 19.00 по киевскому времени в Лодзи (Польша) на Муниципальном стадионе Видзева.
Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале UA: Перший. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18.30.
Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:
— на пути в первый для себя финал молодежного ЧМ выиграла группу с США, Катаром и Нигерией, а также прошла в плей-офф Панаму, Колумбию и Италию;
— не знает поражений девять официальных и контрольных поединков кряду при семи победах;
— победила Южную Корею со счетом 1:0 в товарищеском матче 21 марта 2019-го года;
— не сможет рассчитывать на ключевого защитника Дениса Попова из-за дисквалификации.
Что нужно знать о сборной Южной Кореи накануне матча:
— впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ;
— на этом пути опередила в группе Португалию и ЮАР, но уступила первое место Аргентине, а также прошла в плей-офф Японию, Сенегал и Эквадор;
— выиграла пять предыдущих поединков кряду, уступив перед этим на текущем турнире только Португалии 0:1;
— проиграла Украине 0:1 в товарищеском матче 21 марта 2019-го года;
Ориентировочные составы:
Украина: Лунин — Конопля, Сафронов, Бондарь, Бескоровайный, Корниенко — Цитаишвили, Чех, Дрышлюк, Булеца — Сикан
Южная Корея: Ён — Сол, Ву, Ик — Ён, Мин, Чжин, Вук, Чой — Ин, Хун
НВ