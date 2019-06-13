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Когда и где смотреть финал молодежного чемпионата мира Украина — Южная Корея

Сегодня, 18:19
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Когда и где смотреть финал молодежного чемпионата мира Украина — Южная Корея - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Молодежная сборная Украины впервые в истории сыграет в финале чемпионата мира

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями финального матча молодежного чемпионата мира между сборными Украины и Южной Кореи.

Поединок финала молодежного ЧМ (u20) Украина — Южная Корея начнется 15 июня, в 19.00 по киевскому времени в Лодзи (Польша) на Муниципальном стадионе Видзева.

Прямая трансляция матча будет доступна на телеканале UA: Перший. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18.30.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

— на пути в первый для себя финал молодежного ЧМ выиграла группу с США, Катаром и Нигерией, а также прошла в плей-офф Панаму, Колумбию и Италию;

— не знает поражений девять официальных и контрольных поединков кряду при семи победах;

— победила Южную Корею со счетом 1:0 в товарищеском матче 21 марта 2019-го года;

— не сможет рассчитывать на ключевого защитника Дениса Попова из-за дисквалификации.

Что нужно знать о сборной Южной Кореи накануне матча:

— впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ;

— на этом пути опередила в группе Португалию и ЮАР, но уступила первое место Аргентине, а также прошла в плей-офф Японию, Сенегал и Эквадор;

— выиграла пять предыдущих поединков кряду, уступив перед этим на текущем турнире только Португалии 0:1;

— проиграла Украине 0:1 в товарищеском матче 21 марта 2019-го года;

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин — Конопля, Сафронов, Бондарь, Бескоровайный, Корниенко — Цитаишвили, Чех, Дрышлюк, Булеца — Сикан

Южная Корея: Ён — Сол, Ву, Ик — Ён, Мин, Чжин, Вук, Чой — Ин, Хун

НВ

Теги:   Чемпионат мира Сборная Украины Футбол

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