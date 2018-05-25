Футбольный сайт из холдинга Садового вернул материал, из-за удаления которого уволились журналисты

Портал Футбол 24, который входит в холдинг мэра Львова Андрея Садового Люкс, вернул материал о президенте клуба Рух Григории Козловском. Из-за удаления статьи ранее уволились главный редактор Александр Гапоненко и журналист Андрей Сенькив.

В комментарии этому же ресурсу, генеральный директор медиахолдинга Люкс Роман Андрейко заявил, что руководство приняло решение вернуть статью на сайт, чтобы читатели сами убедились в двух вещах:

"Масштабы раздутого скандала не соразмерны с масштабами местечковой темы – читайте и убедитесь сами. В нашем холдинге не было и нет цензуры, в чем легко убедиться, пообщавшись с журналистами или редакторами наших медиа тет-а-тет", - отметил Андрейко.

В свою очередь, Садовый на личной странице в Facebook заверил, что не участвует в редакционной деятельности медиа и назвал снятие материала с портала неправильным шагом. Он также надеется, что у руководства и журналистов еще есть шанс объясниться.

Ранее главный редактор сайта Футбол 24 Александр Гапоненко и журналист Андрей Сенькив уволились из-за удаления материала руководством компании, которая входит в холдинг мэра Львова Андрея Садового.

Перед этим на портале появилась статья журналиста Андрея Сенькива о президенте Руха Григории Козловском, который посещает матчи своего клуба, несмотря на дисквалификацию от Федерации футбола Украины. По словам теперь уже бывшего главреда сайта, материал был написан максимально корректно с точки зрения изложения фактов, был им вычитан, но через некоторое время исчез. Он утверждает, что ни он, ни автор не удаляли статью, а это было сделано по решению руководства компании.