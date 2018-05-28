Футбольный матч Украина - Албания оказался на грани срыва

Сборная Украины может не сыграть товарищеский матч против Албании

Товарищеский матч между сборными Украины и Албании находится на грани срыва.

Как сообщает Команда №1, об этом рассказал главный тренер украинской команды Андрей Шевченко. По словам наставника, причиной срыва игры может стать невозможность ее проведения во французском Эвиане из-за плохого состояния местного стадиона.

"Товарищеский матч сборной Украины с Албанией под вопросом. Причина в том, что не удалось согласовать проведение этого матча на стадионе в швейцарской Женеве, а стадион в Эвиане, на котором предлагал провести матч агент, ниже всякой критики. Поэтому, если не удастся в срочном порядке найти другую арену, игра, вероятнее всего, не состоится", - сказал Шевченко.

Напомним, матч сборных Украины и Албании был запланирован на 3 июня. 31 мая команда Андрея Шевченко также проведет товарищескую игру против сборной Марокко.

В майском рейтинге национальных сборных по версии ФИФА сборная Украины сохранила за собой 30-ю позицию, набрав 777 очков.