Футбольный клуб Коломойского получил шанс на жизнь - СМИ

Сезон во Второй лиге Днепр закончил на восьмом месте и был лишен 18 очков

ФК Днепр, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжит своё существование, но вне профессионального футбола. Клуб планирует подать заявку на участие в любительском чемпионате Украины, сообщает Sportarena.

Как информирует медиа, окончательно вопрос решат в течение трёх недель.

Этот сезон в группе Б второй лиги Днепр закончил на восьмом месте. В течение чемпионата команду лишили 18 очков за невыполнение решений дисциплинарного комитета ФИФА.

Накануне ФИФА направила письмо в Федерацию футбола Украины, в котором просит наказания для ФК Днепр за невыплаченные долги. Теперь клуб покидает Вторую лигу, и как следствие лишается профессионального статуса.