Футбольный клуб Коломойского получил шанс на жизнь - СМИ

ФК Днепр, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, продолжит своё существование, но вне профессионального футбола. Клуб планирует подать заявку на участие в любительском чемпионате Украины, сообщает Sportarena.
Как информирует медиа, окончательно вопрос решат в течение трёх недель.
Этот сезон в группе Б второй лиги Днепр закончил на восьмом месте. В течение чемпионата команду лишили 18 очков за невыполнение решений дисциплинарного комитета ФИФА.
Накануне ФИФА направила письмо в Федерацию футбола Украины, в котором просит наказания для ФК Днепр за невыплаченные долги. Теперь клуб покидает Вторую лигу, и как следствие лишается профессионального статуса.
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