Футбольный клуб Коломойского лишили профессионального статуса за долги

Футбольный клуб Днепр, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому, из-за долгов понизился в классе, покинув Вторую лигу.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины (ФФУ), 6 мая 2017 года ФИФА решила понизить в классе Днепр в случае, если тот не выполнит свои обязательства по задолженности.

Теперь ФИФА подтвердила, что клуб не погасил долги, из-за чего есть все основания для наказания. Соответствующее письмо пришло в адрес ФФУ. Тем самым финалист Лиги Европы 2015 года покидает Вторую лигу, а значит лишается профессионального статуса.

Минувшей зимой Федерация футбола Украины получила письмо от Дисциплинарного комитета ФИФА про снятие за долги шести очков с Днепра, который принадлежит украинскому олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Профессиональная футбольная лига приняла Днепр в состав участников Второй лиги. Также во Вторую лигу приняли новосозданный СК Днепр-1.

Позже Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) пригрозила ФК Днепр лишением профессионального статуса из-за долгов.