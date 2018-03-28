Футбольный агент взялся за переход ключевого полузащитника Шахтера в итальянский клуб - медиа

Футбольный агент Киа Джурабчан работает над трансфером ключевого полузащитника Шахтера Бернарда в Интер, сообщает UOL Esporte.

По информации бразильского издания, представители Джурабчана встречались в Лондоне с самим футболистом и его агентом. Поскольку действующий контракт Бернарда заканчивается летом 2018 года, а значит его трансфер в другой клуб состоится на бесплатной основе, игрок требует подъемные за переход.

Ранее иранскому агенту удалось трудоустроить в итальянскую команду полузащитника Жоау Мариу и нападающего Габриэла Барбозу.

На прошлой неделе СМИ стало известно, что бразильские клубы Фламенго, Сан-Паулу и Палмейрас выразили желание летом побороться за полузащитника Шахтера.

Недавно Бернард заявил, что пока не знает, где продолжит карьеру, но точно уйдет из донецкого клуба. По словам игрока, он не исключает даже варианта возвращения на родину. Сообщалось, что ключевой полузащитник Шахтера склоняется к переходу в Севилью, которая стала четвертьфиналистом Лиги чемпионов этого сезона.

Медиа сообщали, что спортивный директор Интера Пьеро Аусилио собирался посетить ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Рома - Шахтер, чтобы посмотреть за игрой атакующих полузащитников гостей - Марлоса и Бернарда. По данным источника, особое внимание уделяется второму хавбеку, ведь игрок уже отказался продлевать контракт. Ранее появилась информация, что Бернард ведет переговоры с клубами из Англии, Италии и Китая.