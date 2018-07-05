05 июля 2018, четверг

Игроки Ворсклы приготовились бойкотировать матч против Динамо из-за долгов - СМИ

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Игроки Ворсклы могут не выйти на матч против Динамо
Фото: ФК Ворскла

Игроки Ворсклы могут не выйти на матч против Динамо

Руководство полтавской Ворсклы до сих пор не выплатило своим футболистам долги и те готовы бойкотировать матч первого тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо, сообщает Sport Arena.

Как передает Sport Arena, ссылаясь на свои источники, футболистам Ворсклы после выхода в Лигу Европы пообещали выплатить все долги, однако этого не произошло. Игроки не получают зарплату уже 7-8 месяцев, а также им не выплатили бонусы за занятое третье место в прошлом сезоне чемпионата Украины.

По информации издания, во время предсезонных сборов в Словении футболисты выдвинули руководству ультиматум: выплата всех долгов или команда не выйдет на матч первого тура нового сезона УПЛ против киевского Динамо.

Кроме этого отмечается, что клуб уже больше года не платит персоналу клуба, а также задолжал несколькими футболистами, которые уже не играют за Ворсклу - Сергею Симинину, Олегу Бараннику и Евгению Ткачуку.

В прошлом сезоне Ворскла впервые за 21 год завоевала бронзовые награды чемпионата.

Также раньше в СМИ появилась информация, что Ворскла будет играть домашние матчи группового этапа Лиги Европы на Арене Львов.

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