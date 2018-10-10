Футболисты сборной Украины убрали лайки с поздравления Тимати Путину

Лайка Беседина (слева) уже нет под постом Тимати о поздравлении Путину

Нападающий сборной Украины Артем Беседин и защитник Николай Матвиенко убрали лайки с поста российского исполнителя Тимати в Instagram, где тот поздравлял с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает Tribuna.com, лайков футболистов Динамо и Шахтера соответственно под этим постом рэпера уже нет.

Накануне стало известно, что Беседин лайкнул пост российского репера Тиматив в Instagram, в котором тот поздравлял с днем рождения главу Кремля Владимира Путина.

Сам 22-летний уроженец Харькова заявил, что поставил лайк Тимати, а не Путину.

"То, что я поставил лайк этому фото, ничего не значит. Я слушаю Тимати, и если присмотреться, то ставил лайки всем предыдущим его фотографиям. Не важно, кто там на фото. Я ставил лайк исполнителю, а не Путину или еще кому-то. Я не люблю ни Россию, ни Путина. Это бред. В моем поступке нет никакой политики", - заверил футболист.

Кроме Беседина, пост с поздравлением кремлевскому лидеру лайкнул также еще один игрок сборной Николай Матвиенко, который выступает за донецкий Шахтер.