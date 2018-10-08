Футболисты сборной России избили чиновника правительства РФ - соцсети

Футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации аккаунта, инцидент случился в кофейне на северо-западе Москвы, куда нападающий Зенита и полузащитник Краснодара соответственно пришли позавтракать.

Согласно данным Mash, игроки заказали себе только кофе, но вся их компания вела себя шумно, из-за чего получала замечания. После неудачной попытки персонала успокоить Кокорина и Мамаева, это сделал Пак.

Как пишет телеграм-канал, футболисты избили мужчину прямо в здании кофейни. При этом они бросали в него стулья. По информации аккаунта, чиновник возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Летом 2016 года Кокорин и Мамаев заказали около 500 бутылок шампанского Арман де Бриньяк стоимостью около 500 евро за бутылку и угощали других посетителей заведения в Монте-Карло.

Сообщалось, что нападающего в числе прочих футболистов сборной России подозревали в применении допинга на ЧМ-2014.