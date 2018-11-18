18 ноября 2018, воскресенье

Футболисты национальной сборной поддержали челлендж и продекламировали стихотворение на украинском языке - видео

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Футболисты сборной Украины поддержали украинский язык
Фото: ФФУ

Футболисты сборной Украины поддержали украинский язык

Футболисты сборной Украины поучаствовали в челлендже #ЧитайРідною.

На официальном Youtube-канале Федерации футбола Украины (ФФУ) появилось видео, на котором игроки декламируют стихотворение Николая Винграновского Вінок на березі юності.

Целью челленджа является популяризация украинского поэтического наследства как полноценной части европейского культурного наследства.

В последнем матче сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

В следующем поединке украинцы встретятся со сборной Турции в товарищеском матче.

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