Футболисты клуба украинской Премьер-лиги написали заявления об увольнении - медиа

Верес будет выступать в УПЛ под другим названием - СМИ

Игроки Вереса, который выступает в украинской Премьер-лиге (УПЛ), написали заявления об увольнении, сообщает Футбол 24.

По информации портала, одна из причин такого решения - объединение ровенского клуба с футбольным клубом Львов, которое анонсируют СМИ.

Как отмечает медиа, президент Вереса Богдан Копытко намеревался объединить его со стрыйской Скалой, но сторонам не удалось договориться.

Ровенский клуб хотел бы объединиться со Львовом, поскольку у того есть база и академия. Стороны сближает и то, что многие воспитанники ФК Львов выступают за молодежные команды Вереса, пишет ресурс.

Портал подчеркивает, что неоспоримым фактом является то, что Верес, который домашние игры проводит во Львове, уже не вернется в Ровно. Каким будет название участника УПЛ, пока неизвестно.

Сообщалось, что два клуба украинской Премьер-лиги - Верес и Олимпик - оказались на грани ликвидации: ровенский клуб может быть расформирован в конце сезона из-за отказа спонсоров финансировать команду.