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Футболисты Динамо устроили алкогольную вечеринку после матча чемпионата Украины - видео

Сегодня, 16:13
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Беньямин Вербич перешел в Динамо в декабре 2017

Беньямин Вербич via Instagram

В соцсетях появилось видео с несколькими игроками Динамо, которые после победного матча украинской Премьер-лиги против львовских Карпат (4:0) с алкоголем и кальяном отпраздновали завершение первой части чемпионата перед зимним перерывом.

В частности, на видео видно легионеров Динамо словенца Беньямина Вербича, поляка Томаш Кендзеру, венгра Томаша Кадара и двух бразильцев Че Че и Сидиклея. Футболисты веселились и пели песни. Также на столе видно кальян и алкогольные напитки.

Стоит отметить, что в четверг, 13 декабря, киевское Динамо дома сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.

Ранее футболисты лондонского Арсенала перед началом футбольного сезона в Англии устроили вечеринку с девушками, алкоголем и веселящим газом - оксидом азота.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Вечеринка Алкоголь Футбол

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