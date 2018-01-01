Футболисты Динамо устроили алкогольную вечеринку после матча чемпионата Украины - видео Сегодня, 16:13 391 Цей матеріал також доступний українською Беньямин Вербич перешел в Динамо в декабре 2017 Беньямин Вербич via Instagram

В соцсетях появилось видео с несколькими игроками Динамо, которые после победного матча украинской Премьер-лиги против львовских Карпат (4:0) с алкоголем и кальяном отпраздновали завершение первой части чемпионата перед зимним перерывом.

В частности, на видео видно легионеров Динамо словенца Беньямина Вербича, поляка Томаш Кендзеру, венгра Томаша Кадара и двух бразильцев Че Че и Сидиклея. Футболисты веселились и пели песни. Также на столе видно кальян и алкогольные напитки.

Стоит отметить, что в четверг, 13 декабря, киевское Динамо дома сыграет в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против чешского Яблонца.

Ранее футболисты лондонского Арсенала перед началом футбольного сезона в Англии устроили вечеринку с девушками, алкоголем и веселящим газом - оксидом азота.