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Футболисты Динамо посетили украинских военных в госпитале

Сегодня, 16:24
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Виталий Миколенко также посетил военный госпиталь

Фото: ФК Динамо via Twitter

Футболисты киевского Динамо посетили украинских бойцов в Центральном клиническом военном госпитале в Киеве.

Раненых военных проведали Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Артем Беседин и Николай Шапаренко а также представители ультрас Динамо.

Футболисты принесли бойцам подарки и пожелали скорейшего выздоровления, сообщается на странице ультрас Динамо в Instagram.

Ранее, 14 октября, в День защитника Украины несколько футболистов национальной команды, главный тренер Андрей Шевченко и его ассистент Александр Шовковский посетили Харьковский военно-медицинский клинический центр Северного региона.

8 декабря Динамо завершило первую часть чемпионата Украины перед зимним перерывом разгромной победой над Карпатами (4:0).

Теги:   ФК Динамо (Киев) Военные

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