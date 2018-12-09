Футболисты Динамо посетили украинских военных в госпитале
Футболисты киевского Динамо посетили украинских бойцов в Центральном клиническом военном госпитале в Киеве.
Раненых военных проведали Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Артем Беседин и Николай Шапаренко а также представители ультрас Динамо.
Футболисты принесли бойцам подарки и пожелали скорейшего выздоровления, сообщается на странице ультрас Динамо в Instagram.
Ранее, 14 октября, в День защитника Украины несколько футболистов национальной команды, главный тренер Андрей Шевченко и его ассистент Александр Шовковский посетили Харьковский военно-медицинский клинический центр Северного региона.
8 декабря Динамо завершило первую часть чемпионата Украины перед зимним перерывом разгромной победой над Карпатами (4:0).