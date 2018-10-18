Футболистам сборной России предъявили обвинения в побоях и хулиганстве

Кокорин (слева) и Мамаев проходят по делу о побоях и хулиганстве

Московская полиция предъявила обвинения футболистам сборной России Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по статьям "Побои" и "Хулиганство" за избиение чиновников РФ Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, такое же обвинение предъявлено брату нападающего Зенита Кириллу Кокорину. Ему вменяется совершение трех преступлений.

Ранее появилась информация, что Кокорин и Мамаев избили чиновника министерства промышленности и торговли РФ Дениса Пака и генерального директора Государственного научного центра РФ ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в московском кафе.

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Позже сообщалось, что за два часа до избиения чиновников футболисты избили водителя ведущей российского Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Также соцсети узнали, что перед вышеупомянутыми инцидентами Кокорин и Мамаев арендовали целый вагон поезда, который следовал в Москву. Спустя какое-то время они устроили там дебош: громили мебель, бросали посуду, приставали к проводникам, пассажирам соседнего вагона и выпили весь запас алкоголя. Полиция задержала обоих за хулиганство.

Тверской суд Москвы арестовал футболистов в СИЗО Бутырка на два месяца - до 8 декабря.