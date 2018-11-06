06 ноября 2018, вторник

Футболиста сборной Словакии избили перед матчем с Украиной - СМИ

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Любомир Шатка не сыграет против Украины в Лиге наций
Фото: ФК Дунайская Стреда

Любомир Шатка не сыграет против Украины в Лиге наций

На защитника сборной Словакии и клуба Дунайская Стреда Любомира Шатку напали в Братиславе, из-за чего он не сыграет против Украины в Лиге наций, сообщает Profutbal.sk.

После матча чемпионата Словакии Дунайская Стреда - Нитра (1:0) Любомир Шатка отправился в Братиславу, где футболиста избили. В результате нападения у игрока оказалась сломана челюсть, выбиты зубы и повреждено лицо.

После медосмотра врачи посоветовали 22-летнему игроку не выходить на футбольное поле до конца года. Таким образом, Любомир Шатка пропустит игру сборной Словакии с Украиной в Лиге наций, которая состоится 16 ноября.

Сообщается, что подозреваемого в нападении на футболиста задержала полиция.

Любомир Шатка сыграл весь матч Лиги наций между Украиной и Словакией (1:0), который состоялся 9 сентября во Львове.

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