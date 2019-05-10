Футболиста Дэвида Бекхэма лишили прав за пользование мобильным за рулем
Бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время езды за рулем.
Как сообщает ВВС, экс-футболист также был оштрафован на 750 фунтов
стерлингов (около тысячи долларов).
Сам Бекхэм признал себя виновным в пользовании телефоном за рулем своего Bentley в центре Лондона 21 ноября 2018 года. Тогда его сфотографировали с телефоном в руке во время движения в "медленном потоке".