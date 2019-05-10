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Футболиста Дэвида Бекхэма лишили прав за пользование мобильным за рулем

Сегодня, 09:02
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Футболиста Дэвида Бекхэма лишили прав за пользование мобильным за рулем - фото

REUTERS/Regis Duvignau

У Дэвида Бекхэма отобрали водительские права

Бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время езды за рулем.

Как сообщает ВВС, экс-футболист также был оштрафован на 750 фунтов стерлингов (около тысячи долларов).

Сам Бекхэм признал себя виновным в пользовании телефоном за рулем своего Bentley в центре Лондона 21 ноября 2018 года. Тогда его сфотографировали с телефоном в руке во время движения в "медленном потоке".

Теги:   Дэвид Бэкхем

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