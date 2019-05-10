Футболиста Дэвида Бекхэма лишили прав за пользование мобильным за рулем Сегодня, 09:02 1205 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Regis Duvignau У Дэвида Бекхэма отобрали водительские права REUTERS/Regis Duvignau

Бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время езды за рулем.

Как сообщает ВВС, экс-футболист также был оштрафован на 750 фунтов стерлингов (около тысячи долларов).



Сам Бекхэм признал себя виновным в пользовании телефоном за рулем своего Bentley в центре Лондона 21 ноября 2018 года. Тогда его сфотографировали с телефоном в руке во время движения в "медленном потоке".