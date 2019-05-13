Футболиста Челси лишили прав за езду в нетрезвом виде
Полузащитник английского футбольного клуба Челси Дэнни Дринкуотер признал себя виновным в езде в нетрезвом виде.
Как сообщает The Guardian, после этого суд приговорил футболиста
к 70 часам общественных работ и лишил водительских прав на 20 месяцев.
В начале апреля 2019 года Дринкуотер был задержан полицией, после того как его автомобиль попал в ДТП, и был обвинен в том, что сел за руль нетрезвым.
Экспертиза показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе в два с половиной раза превысило норму.
Ранее сообщалось, что бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время езды за рулем.