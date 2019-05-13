#
Алексей Бондарев
Великий прорыв в физике и освоение Луны
Тревис Бредберри
Необычная жизнь. Восемь привычек интересных людей
Наталья Кадя
Как перестать волноваться и забыть, что такое тревога
Мария Прус
Пармезан и доверие друг к другу. Чего не хватает в США
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Футболиста Челси лишили прав за езду в нетрезвом виде

Сегодня, 14:21
149
Цей матеріал також доступний українською
Футболиста Челси лишили прав за езду в нетрезвом виде - фото

Chelsea Football Club

Дэнни Дринкуотер признал себя виновным в езде в нетрезвом виде

Полузащитник английского футбольного клуба Челси Дэнни Дринкуотер признал себя виновным в езде в нетрезвом виде.

Как сообщает The Guardian, после этого суд приговорил футболиста к 70 часам общественных работ и лишил водительских прав на 20 месяцев.

В начале апреля 2019 года Дринкуотер был задержан полицией, после того как его автомобиль попал в ДТП, и был обвинен в том, что сел за руль нетрезвым.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе в два с половиной раза превысило норму.

Ранее сообщалось, что бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время езды за рулем.


Теги:   Водительские права ФК Челси

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Сегодня, 02:37

img
Иди ко мне, любовь моя. Зинченко отпраздновал чемпионский титул вместе с Манчестер Сити - видео
3992
Футбол

Вчера, 21:59

img
Зозуля забил два мяча и сделал голевой пас в матче чемпионата Испании - видео
2792
Футбол

Вчера, 19:33

img
Английская Премьер-лига. Манчестер Сити вопреки ошибке Зинченко стал чемпионом - видео
2404

Главное

Футбол

Вчера, 16:03

img
Полузащитник Динамо из-за сломанных ребер выбыл до конца сезона
Политика

Сегодня, 14:14

img
Когда инаугурация Зеленского: последние новости
Футбол

Сегодня, 00:44

img
Примера. Валенсия поднялась в зону Лиги чемпионов, Реал потерпел второе поражение в трех матчах