Футболиста Челси лишили прав за езду в нетрезвом виде Сегодня, 14:21 149 Цей матеріал також доступний українською Chelsea Football Club Дэнни Дринкуотер признал себя виновным в езде в нетрезвом виде Chelsea Football Club

Полузащитник английского футбольного клуба Челси Дэнни Дринкуотер признал себя виновным в езде в нетрезвом виде.

Как сообщает The Guardian, после этого суд приговорил футболиста к 70 часам общественных работ и лишил водительских прав на 20 месяцев.



В начале апреля 2019 года Дринкуотер был задержан полицией, после того как его автомобиль попал в ДТП, и был обвинен в том, что сел за руль нетрезвым.

Экспертиза показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе в два с половиной раза превысило норму.

Ранее сообщалось, что бывшего британского футболиста Дэвида Бекхэма лишили водительских прав на шесть месяцев за использование мобильного телефона во время езды за рулем.



