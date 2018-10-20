20 октября 2018, суббота

Футболист рассказал о положении дел с долгами в клубе – участнике Лиги Европы

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Ворскла полностью закрыла долги перед Михаилом Сергийчуком
Фото: Footboom

Ворскла полностью закрыла долги перед Михаилом Сергийчуком

Форвард Ворсклы Михаил Сергийчук рассказал о работе клуба над погашением долгов по заработным платам для футболистов.

В интервью Footboom нападающий рассказал, что перед ним Ворскла закрыла уже все долги, но такую ситуацию имеют не все футболисты. Перед игроками, которые играют за полтавский клуб давно, у клуба еще есть задолженности.

"Многие ребята играют в Ворскле с тех времен, когда не было таких финансовых проблем, все было хорошо. У них душа не спокойна, когда такие неприятности случаются. Но они верят, что все наладится, потому что отдали многое для успехов Ворсклы. Это непросто, взять и куда-то уйти", - сказал Сергийчук.

Перед стартом нового сезона Премьер-лиги в СМИ появлялась информация, что руководство полтавской Ворсклы до сих пор не выплатило своим футболистам долги и те готовы бойкотировать матч первого тура против киевского Динамо.

В прошлом сезоне Ворскла впервые за 21 год завоевала бронзовые награды чемпионата.

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