Футболист набросился на тренера своей команды после замены в матче чемпионата Боливии - видео

Полузащитник Насьоналя Тиаго Дос Сантос устроил потасовку с тренером своей команды Эдгардо Малсвестити после замены в поединке чемпионата Боливии.

Решение убрать с поля игрока было принято на 34-й минуте. Судя по гневной реакции Дос Сантоса, речь вряд ли идет о повреждении, что могло стать причиной замены.

Покидая поле, недовольный футболист начал толкать тренера собственного коллектива. В ситуацию вмешались партнеры зачинщика потасовки.

Также не проигнорировал эпизод арбитр поединка, который предъявил Дос Сантосу красную карточку.

На днях в матче 12-го тура женского чемпионата Украины по футболу между командами Пантеры и Еднисть состоялась массовая драка между участницами игры.

Потасовку начала Анжелика Ткачук из Пантер, за что получила только желтую карточку.