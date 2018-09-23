Футболист клуба Премьер-лиги попал в ДТП в Киеве - СМИ

Форвард Олимпика Максим Дегтярев стал виновником ДТП на одной из подземных парковок в Киеве, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Константин Андриюк на своей странице в Fecebook.

Еще в субботу на странице Киев Оперативный в Facebook появилась информация, что на парковке возле супермаркета Ашан возле улиц Здолбуновская и Драгоманова Porsche ехал на высокой скорости, после чего протаранил близстоящие автомобили.

Позже Андриюк написал, что Дегтярев покинул место ДТП, поскольку спешил на матч девятого тура чемпионата Украины против Арсенала-Киев, попутно сняв с автомобиля номера, но после игры вернулся.

"Кроме собственной машины и столба, он повредил как минимум еще одно авто. Но покинул место ДТП (это запрещено законом), потому что ехал на... матч против Арсенала-Киева. Сыграл, забил и вернулся через несколько часов", - написал журналист.

Напомним, Олимпик обыграл Арсенал-Киев в матче девятого тура Премьер-лиги со счетом 3:1. Дегтярев отметился одним забитым мячом.

После этой игры в отставку подал главный тренер Арсенала Фабрицио Раванелли.