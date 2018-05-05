Футболист из ЮАР скончался после удара молнией

Луанда Нцхангасе провел в коме два месяца

21-летний футболист южноафриканского клуба Марицбург Юнайтед Луанда Нцхангасе скончался в результате травм, полученных после удара молнией.

Молния ударила футболиста во время товарищеского матча 1 марта, после чего он был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.

"Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока, с огромным потенциалом. От имени «Марицбург Юнайтед» хотим выразить искренние соболезнования семье Нцхангасе", - сообщили в клубе.

Напомним, 11 марта из-за ударов молний в церкви в Руанде погибло 16 человек