Футболист из ЮАР скончался после удара молнией

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Луанда Нцхангасе провел в коме два месяца
Фото: Goal.com

Луанда Нцхангасе провел в коме два месяца

21-летний футболист южноафриканского клуба Марицбург Юнайтед Луанда Нцхангасе скончался в результате травм, полученных после удара молнией.

Молния ударила футболиста во время товарищеского матча 1 марта, после чего он был доставлен в больницу и введен в состояние искусственной комы.

"Мы очень сожалеем о смерти Луанды, великолепного молодого игрока, с огромным потенциалом. От имени «Марицбург Юнайтед» хотим выразить искренние соболезнования семье Нцхангасе", - сообщили в клубе.

Напомним, 11 марта из-за ударов молний в церкви в Руанде погибло 16 человек

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