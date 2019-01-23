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Футболист и пилот пропавшего самолета могли воспользоваться спасательным плотом - полиция

23 января, 15:57
1794
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EPA

Поиски пропавшего самолета продолжаются

Полиция острова Гернси, рядом с которым исчез самолет с нападающим Кардиффа Эмильяно Салой, предполагает, что футболист и пилот могли воспользоваться спасательным плотом - этой версии отдается приоритет.

Правоохранительные органы сообщили в Twitter, что поиски пропавшего воздушного судна с людьми на борту основываются на четырех предположениях.

Они могли где-то приземлиться, но не выходят на связь, или приземлиться на воду, и их подобрал проходящий корабль, но при этом не выходят на связь.

Кроме того, пилот и футболист могли приземлиться на воду и воспользоваться спасательным плотом, который был на борту. Также самолет мог упасть в воду вместе с летчиком и пассажиром.

Офицер авиационного поиска Нормандских островов Джон Фицджеральд, который руководит операцией по поиску пропавших, заявил Sky Sports, что в воде были найдены ярко-оранжевый предмет рядом с тускло окрашенной коробкой и белые предметы, плавающие рядом с куском белого металла. Связь предметов с самолетом пока не подтверждается.

21 января над Ла-Маншем пропал самолет, на борту которого находился нападающий клуба английской Премьер-лиги Кардиффа Эмильяно Сала.

Теги:   Крушение самолета Ла-Манш Самолеты Английская Премьер-лига Футбол

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